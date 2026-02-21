Un posto al sole anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026 | Raffaele e Ornella ancora in crisi

Raffaele e Ornella affrontano ancora una crisi, causata dai loro recenti dissapori e tensioni accumulate. Le scene mostrano i due personaggi alle prese con discussioni accese e tentativi di riavvicinamento. La loro situazione si complica ulteriormente quando i problemi di comunicazione sembrano insormontabili. Le puntate dal 23 al 27 febbraio promettono momenti di alta tensione e decisioni importanti, coinvolgendo anche altri personaggi del quartiere. La storyline si sviluppa tra confronti e scoperte sorprendenti.

A Palazzo Palladini arriva il momento dei bilanci, e con l'avvicinarsi della partenza di Eleanor arriva inevitabilmente la domanda relativa alla crisi tra Ornella e Raffaele. La presenza della ricca imprenditrice americana avrà contribuito a far decidere ai due di lasciarsi alle spalle la crisi, oppure avrà complicato ulteriormente il rapporto? Purtroppo sembra che i problemi siano tutt'altro che superati, almeno stando a quanto la Bruni riferisce a Giulia.

Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 23 Al 27 Febbraio 2026: Ornella Bruni torna e sfida Raffaele!Il ritorno di Ornella Bruni a Napoli ha scatenato una lite con Raffaele, dopo che lei ha deciso di riaprire un vecchio caso.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ritorni di fiamma pericolosi in arrivo nella Soap?Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole assisteremo a dei ritorni di fiamma pericolosi? Scopriamo insieme quello che potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap di Rai3. comingsoon.it

Un Posto al Sole, le anticipazioni della prossima settimana dal 23 al 27 febbraio: Quanti conflitti tra Cristina e FerriCosa ci dobbiamo aspettare dalle anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 23 al 27 febbraio 2026 su Rai 3? La vite degli abitanti di Palazzo Palladini, come vedremo ... ilmattino.it

