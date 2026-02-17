Un Posto al Sole anticipazioni al 27 febbraio | continua la crisi tra Ornella e Raffaele
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio: Ornella e Raffaele continuano a discutere, mentre la loro relazione resta in bilico. Ornella si sente frustrata e fatica a credere ancora nel loro rapporto, soprattutto dopo l’ultimo confronto acceso. Raffaele, invece, prova a rassicurarla, ma le tensioni sembrano aumentare giorno dopo giorno.
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio. Nonostante l’amore che li lega, Ornella trova difficile superare la crisi con Raffaele. A Palazzo si respira un’aria di grandi ritorni, ma anche di addii significativi. Raffaele e Ornella saranno riusciti a lasciarsi alle spalle la loro crisi, oppure la presenza di Eleanor (che si avvia a conclusione) avrà complicato ulteriormente la situazione? Intanto Cristina decide di trasferirsi dal padre per cercare di riprendersi dopo l’incidente e il trauma vissuto, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. Riuscirà a trovare in lui e nel resto della famiglia il sostegno e l’affetto di cui ha così bisogno per superare questo momento doloroso? Nonostante la sua inquietudine non si sia ancora placata, l’affetto degli amici aiuterà Cristina a sollevare almeno in parte il morale, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. 🔗 Leggi su 2anews.it
