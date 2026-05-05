Trump attacca ancora il Papa | Sta mettendo in pericolo molti cattolici

Un politico statunitense ha nuovamente criticato il Papa, affermando che le sue posizioni mettono in pericolo numerosi cattolici e altre persone. Secondo quanto dichiarato, l’individuo sostiene che il Papa sia favorevole al fatto che l’Iran possieda un’arma nucleare. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista, senza ulteriori dettagli riguardo alle motivazioni o alle fonti di tali affermazioni.

" Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare". Così Donald Trump durante un'intervista con Hugh Hewitt sul canale televisivo Salem News Channel torna a criticare Papa Leone. Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivano a poche ore dalla visita del Segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano, che avrebbe tra gli obiettivi quello di ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo lo scontro tra il Pontefice e Washington delle ultime settimane.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Trump attacca ancora il Papa: Leone XIV mette in pericolo molti cattolici

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