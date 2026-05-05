Un percorso per connettere ricerca applicata e imprese della salute promosso da Confindustria e Fondazione Anthem

Confindustria Bergamo e Fondazione Anthem hanno avviato un progetto che coinvolge imprese, ricercatori, professionisti sanitari e altri stakeholder del territorio. L’obiettivo è creare un percorso di confronto e collaborazione nel settore della salute, con l’intento di mettere in contatto ricerca applicata e realtà imprenditoriali. Il progetto si svolge in modo strutturato, prevedendo incontri e momenti di lavoro condiviso tra le diverse realtà coinvolte.

Bergamo. Confindustria Bergamo e Fondazione Anthem avviano un percorso strutturato di confronto e lavoro condiviso, che coinvolge imprese, ricercatori, professionisti sanitari e stakeholder del territorio. L’iniziativa nasce per mettere in relazione competenze, esperienze e bisogni concreti, favorendo il dialogo tra chi sviluppa tecnologie innovative e chi è chiamato a tradurle in soluzioni per la salute delle persone, con l’obiettivo di accelerare il trasferimento tecnologico. Ad inaugurare questa iniziativa, presso la sede di Confindustria Bergamo, si sono date appuntamento oltre una ventina di imprese del territorio, a testimonianza dell’interesse e della rilevanza del tema per il sistema produttivo locale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: L'azalea della ricerca di Fondazione Airc nelle piazze per la salute delle donne Legame tra formazione e imprese, riparte il percorso di alternanza scuola-lavoro di ConfindustriaIl progetto ha preso il via per sensibilizzare, nei diversi appuntamenti in cui si svilupperà, i giovani alle belle idee da coltivare nella propria...