Legame tra formazione e imprese riparte il percorso di alternanza scuola-lavoro di Confindustria

Confindustria ha riavviato il suo programma di alternanza scuola-lavoro, un'iniziativa che collega direttamente studenti e imprese. L’obiettivo è offrire ai giovani opportunità concrete di esperienza nel mondo del lavoro, coinvolgendo aziende locali che cercano talenti pronti a mettersi in gioco. Durante l’ultimo incontro, alcuni imprenditori hanno raccontato come la passione e la determinazione possano trasformare un’idea in un’attività di successo, portando innovazione sul territorio.

Il progetto ha preso il via per sensibilizzare, nei diversi appuntamenti in cui si svilupperà, i giovani alle belle idee da coltivare nella propria terra "Servono passione e determinazione ma è possibile, nella nostra terra, fare impresa e mettere a terra una idea vincente che muova il mercato e crei un circuito virtuoso". Così, il presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, Nicola Cuzzocrea, si è rivolto a molti studenti reggini, invitandoli "a coltivare, tra le tante alternative che si presentano dopo la scuola, anche il gusto di fare impresa". "Rafforziamo la sinergia con i nostri ragazzi che sono il nostro domani.

