Viene presentato un evento dedicato al flamenco e ai ritmi andalusi, un genere musicale che ha radici profonde e origini antiche. La musica si caratterizza per il suo legame con le tradizioni di diverse culture e continua a suscitare emozioni tra il pubblico contemporaneo. L’iniziativa celebra questa forma d’arte, offrendo un’occasione per ascoltare le sue melodie e conoscere meglio la sua storia.

Un omaggio a una musica che racconta passioni e storie universali. Un’arte antica, nata dall’incontro fra culture diverse e che non smette nemmeno oggi di emozionare. Uno spettacolo che intreccia brani suonati e danza, su ritmi intensi e coinvolgenti, tra copla, pasodoble e sevillanas. È quanto proporrà il concerto “Il flamenco: una storia che resta“, a cui darà vita il Quartetto Pasión Flamenca formato dai musicisti spagnoli Joaquín Palomares al violino e Javier Llanes alla chitarra, affiancati dai danzatori Memen Baños e Antonio Gallego Vivancos. Si esibiranno sabato alle 17.30 nello Spazio Stendhal di via Lampugnani, a Villa Tittoni di Desio, nell’ambito della 23esima edizione del festival itinerante Brianza Classica e in occasione dell’inaugurazione dell’edizione primaverile della rassegna Ville Aperte in Brianza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un omaggio a flamenco e ritmi andalusi

Flamenco a Siviglia #chaneltommaso

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