Carmen al Cine Teatro Odeon | omaggio all' opera lirica tra canto e flamenco

Venerdì 17 aprile, al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria, si terrà uno spettacolo intitolato “Carmen” che combina elementi di teatro, canto lirico e flamenco. L’evento è scritto e interpretato da Silvia Priori, con la partecipazione della ballerina Maria Rosaria Mottola e della mezzosoprano giapponese Yoko Takada. La regia è affidata a un regista non specificato. La rappresentazione avrà inizio alle ore 21.

Teatro Blu, venerdì 17 aprile alle ore 21, al Teatro Odeon a Reggio Calabria presenterà “Carmen” una miscela di teatro, canto lirico e flamenco, scritto e interpretato da Silvia Priori, accompagnata dalla ballerina Maria Rosaria Mottola e dal mezzosoprano giapponese Yoko Takada con la regia di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Lunanzio e il Drago: tour teatrale al Cine Teatro OdeonAppuntamento imperdibile, sabato 11 aprile alle ore 21, il Teatro Odeon ospiterà Lunanzio e il Drago una delle date del Tour Teatrale 2026. "Storia di un Addams": sul palco del Cine Teatro Odeon Mercoledì tra musica e misteriAppuntamento, il 6 marzo alle ore 21 al Cine Teatro Odeon con una commedia musicale ironica, dark e travolgente, liberamente ispirata al mondo della...