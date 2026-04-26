La danza e i ritmi del flamenco Serata dedicata a Marco Perona

Una serata dedicata al flamenco ha preso vita con lo spettacolo intitolato ‘La Guitarrina – a Marco’, promosso dall’organizzazione G. Si tratta di un evento che celebra i ritmi e i gesti di questa tradizione, mantenendo vivo il ricordo di Marco Perona attraverso musica e danza. La serata ha coinvolto artisti e pubblico in un’esperienza che unisce passione e cultura, portando sul palco elementi tipici del flamenco.

Ci sono storie che continuano a vivere attraverso la musica, i gesti e le emozioni condivise. È da questo spirito che nasce ‘La Guitarrina – a Marco’, lo spettacolo di flamenco organizzato da G.S. Libertas Fiorano ASD, in programma venerdì 22 maggio alle 21 presso l’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine. La serata è dedicata a Marco Perona, chitarrista flamenco che ha saputo trasformare la passione in arte e l’arte in condivisione. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, Marco è morto lo scorso novembre, ma il suo suono, la sua ricerca e la sua sensibilità continuano a vibrare nel ricordo di chi lo ha conosciuto e amato. Attraverso la danza e la musica, "La Guitarrina" vuole essere un abbraccio collettivo: un modo per ricordare, per emozionarsi e per trasformare il dolore in energia vitale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La danza e i ritmi del flamenco. Serata dedicata a Marco Perona Notizie correlate Sergio Bernal a Carpi: il re del flamenco sfida la danza classicaIl Teatro Comunale di Carpi si prepara a ospitare, nella serata di venerdì 17 aprile alle ore 21, il grande finale della sua programmazione dedicata... Il Re del Flamenco a Carpi, Sergio Bernal chiude la stagione della danzaC'è la danza classica, con la sua eleganza, e c'è il flamenco, con tutta la sua forza, nello spettacolo che il ballerino spagnolo Sergio Bernal porta...