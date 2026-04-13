Ariano Irpino tutto pronto per un nuovo progetto di ricerca sulla fibrosi polmonare idiopatica
Mercoledì 22 aprile alle ore 11.00 si terrà ad Ariano Irpino, presso l’Aula Magna “Emmanuele F.M. Emanuele” di Biogem, la presentazione di un nuovo progetto di ricerca sulla fibrosi polmonare idiopatica. Il progetto si intitola “Sviluppo di uno strumento basato sul deep learning per l'analisi scRNAseq del sangue: una piattaforma predittiva”. La cerimonia prevede la partecipazione di ricercatori e rappresentanti istituzionali.
Mercoledì 22 aprile alle ore 11.00 presso l’Aula Magna “Emmanuele F.M. Emanuele” di Biogem, ad Ariano Irpino (AV), sarà dato il via ad un nuovo progetto di ricerca, dal titolo “Sviluppo di uno strumento basato sul deep learning per l'analisi scRNAseq del sangue: una piattaforma predittiva.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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