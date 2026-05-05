Un ’Magnificat a tre voci’ In memoria dei sacerdoti

Sono state organizzate tre serate commemorative dedicate ai sacerdoti scomparsi, in occasione degli anniversari della loro morte. La prima serata ricorda il trentesimo anniversario di don Luigi Guglielmi, seguita da quella ventennale di monsignor Guerrino Orlandini e infine la ricorrenza del quinto anno dalla scomparsa di don Romano Zanni. L’evento ha previsto un “Magnificat a tre voci” e si svolge in memoria di questi sacerdoti, considerati testimoni e figure di riferimento nella diocesi reggiana.

Tre serate per celebrare gli anniversari, rispettivamente a distanza di trenta, venti e cinque anni, della nascita al cielo di don Luigi Guglielmi, monsignor Guerrino Orlandini e don Romano Zanni (nella foto), tre sacerdoti, maestri e testimoni della Chiesa diocesana reggiana. I tre eventi in programma, dal titolo Un Magnificat a tre voci: Liturgia - Carità - Missioni; si inizia domenica 10 maggio, alle 21, nella basilica di san Prospero, con il coro e l’orchestra della Diocesi diretti dal maestro Giovanni Mareggini che propongono il ’Magnificat’ di John Rutter con le testimonianze di don Alessandro Ravazzini, monsignor Francesco Marmiroli e Francesca Bertolini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un ’Magnificat a tre voci’. In memoria dei sacerdoti Notizie correlate Sollicciano, voci di speranza. Appello per nuovi sacerdoti: "Ci aiutano a cambiare vita"Una veglia di preghiera a distanza da parte di un gruppo di detenuti di Sollicciano per le vocazioni con un testo che è stato poi inviato al Rettore... La resistenza dei sacerdoti. Partigiani salvati e caritàdi Davide Eusebi "La tragedia bellica del comune di Borgopace" è un libro che, come sostiene giustamente Luigi Tagliolini cultore della memoria oltre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Un Magnificat a tre voci: liturgia, carità, missioni; Un ’Magnificat a tre voci’. In memoria dei sacerdoti. Un 'Magnificat a tre voci'. In memoria dei sacerdotiTre serate per celebrare gli anniversari, rispettivamente a distanza di trenta, venti e cinque anni, della nascita al cielo ... msn.com La dolcissima sfida dei Magnificat. Tre versioni a confronto in concertoNella Basilica dei Santi Siro e Materno lo spettacolo del Coro Città di Desio e degli strumentisti del Solo d’Archi. Le composizioni di Vivaldi, Bach e del musicista estone Arvo Pärt eseguite anche ... ilgiorno.it “” *** SCOPRI IL PROGRAMMA https://assisiofm.it/il-magnificat-di-garbini-per-i-bambini-di-gerico/ Una serata in cui arte, spiritualità e impegno civile si incontrano nel segno della solida - facebook.com facebook