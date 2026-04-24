La resistenza dei sacerdoti Partigiani salvati e carità

di Davide Eusebi " La tragedia bellica del comune di Borgopace " è un libro che, come sostiene giustamente Luigi Tagliolini cultore della memoria oltre che verace politico (Verdi), andrebbe riletto e ristampato anche, dice, "per ricordare il ruolo della chiesa nella resistenza, specie oggi che i suoi valori a volte sono calpestati brutalmente nel mondo". Il libro è stato scritto da Corrado Leonardi in collaborazione con l’amministrazione comunale di Borgo Pace e la Cassa di Risparmio di Pesaro, e pubblicato il 28 agosto 1994, nel cinquantesimo della distruzione del paese avvenuta il 28 agosto 1944. Vi sono raccolti i diari di guerra di don Giuseppe Cucini, con Raffaele Gasperini e Paolo De Girolamo, oltre a scritti di altri sacerdoti della zona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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