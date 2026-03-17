Sollicciano voci di speranza Appello per nuovi sacerdoti | Ci aiutano a cambiare vita

Un gruppo di detenuti nel carcere di Sollicciano ha organizzato una veglia di preghiera a distanza per chiedere nuovi sacerdoti e sostegno alle vocazioni religiose. Il messaggio, scritto durante l'iniziativa, è stato successivamente inviato al Rettore del Seminario. L'appello si rivolge a chi può contribuire con la propria presenza e dedizione per cambiare la vita di chi si trova in carcere.

Una veglia di preghiera a distanza da parte di un gruppo di detenuti di Sollicciano per le vocazioni con un testo che è stato poi inviato al Rettore del Seminario. Lo ha inserito l’arcivescovo Gherardo Gambelli, nell’omelia della messa in Cattedrale per l’ammissione agli ordini sacri di tre seminaristi. Le loro parole, nella forma di preghiera collettiva, supplicano vicinanza: "Signore Gesù – scrivono in un passaggio i carcerati - Benedici i sacerdoti e i volontari che vengono a trovarci in prigione. Chiama a servirti nel mondo ragazzi e ragazze come frati, suore, sacerdoti. Persone meravigliose e necessarie per un vero cambiamento della nostra vita, della vita di chi si trova in prigione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sollicciano, voci di speranza. Appello per nuovi sacerdoti: "Ci aiutano a cambiare vita" Articoli correlati Leggi anche: Scudetto, c’è vita? Tovalieri: “Una minima speranza per il Milan ci sarebbe ma…” Pensioni, oltre 55.000 lavoratori rischiano di diventare nuovi esodati dal 2027 per l’adeguamento automatico dei requisiti alla speranza di vitaL’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita rischia di lasciare oltre 55. Una selezione di notizie su Sollicciano voci di speranza Appello... Argomenti discussi: Sollicciano, voci di speranza. Appello per nuovi sacerdoti: Ci aiutano a cambiare vita. Sollicciano, voci di speranza. Appello per nuovi sacerdoti: Ci aiutano a cambiare vitaLa realtà resta difficile. Il cappellano don Stefano: Struttura sempre in condizioni critiche. L’amministrazione fa quello che può con quello che ha, ma servono interventi radicali. lanazione.it Diocesi: Melfi, il 19 dicembre presentazione del libro Voci di chi ha creduto nel riscatto. Storie di speranza dal carcereVenerdì 19 dicembre (ore 16) nel palazzo vescovile di Melfi, la diocesi di Melfi–Rapolla–Venosa, attraverso il Servizio per la Pastorale carceraria, presenterà il volume Voci di chi ha creduto nel ... agensir.it