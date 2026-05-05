Nel parco Erasmo Meoni di Bagnolo, le steli del Giardino della Memoria sono state vandalizzate. Le strutture sono state sfregiate con atti di danneggiamento, suscitando indignazione tra i residenti. La police ha avviato le indagini per identificare eventuali responsabili. Non ci sono ancora dettagli su eventuali testimoni o elementi che possano contribuire a chiarire quanto accaduto.

Vandalizzate le steli che compongono il Giardino della Memoria, all’interno del parco Erasmo Meoni in via Micca a Bagnolo. Un luogo di memoria collettiva dei deportati montemurlesi, inaugurato lo scorso 7 marzo in occasione dell’anniversario degli scioperi del marzo 1944 e dei 133 cittadini pratesi che vennero rastrellati per le strade e nelle fabbriche dalle truppe naziste e fasciste. Le steli menhir che compongono l’opera si presentano come forme verticali sobrie, realizzate in materiale che simula il cemento grezzo, ma che in realtà ha una consistenza leggera per garantire la sicurezza delle persone che frequentano il parco. Si tratta di un danneggiamento volontario: le steli sono state perforate in più punti con un oggetto appuntito, forse un punteruolo con il preciso intento di danneggiare l’opera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un gesto vergognoso". Monumento alla memoria sfregiato con atti vandalici

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