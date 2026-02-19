Monumento ai caduti ancora sfregiato | scritte sul marmo

Il Monumento ai Caduti di recente si è ritrovato ancora una volta vandalizzato con scritte sul marmo. La scorsa notte, sconosciuti hanno inciso parole e disegni sulla superficie, danneggiando un simbolo storico della città. In passato, il monumento era stato usato come parco giochi e spazio per eventi pubblici, mentre ora si trova anche ricoperto di scritte, trasformando un luogo di memoria in un canvas di graffiti. La situazione preoccupa cittadini e autorità, che chiedono interventi più severi per proteggere il monumento.

Sono comparse delle scritte sulla parte marmorea alla fine della scalinata. A segnalarle alla redazione di MonzaToday è Giorgio Castoldi, componente del gruppo Controllo di Vicinato di Monza. "Io le ho viste nella mattinata di mercoledì 18 febbraio, ma magari risalgono a tempo fa", spiega il monzese. Un ennesimo episodio di vandalismo ai danni del Monumento che, negli ultimi anni, è stato più volte al centro delle discussioni sui social e in consiglio comunale. Tanto che la giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto nel marzo 2024 aveva fatto posizionare delle siepi alla base del prato per evitare l'utilizzo improprio del basamento verde.