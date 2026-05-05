Un convoglio della marina russa è stato avvistato nelle acque del Mediterraneo, vicino alla penisola italiana. Le imbarcazioni sono state osservate mentre si spostavano in quella zona, ma si sospetta che stessero cercando di mascherare la loro posizione reale, facendo credere di essere in Estonia. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle motivazioni o sulla composizione delle navi coinvolte.

C’è movimento nelle acque circostanti la penisola italiana. Un convoglio della marina russa è stato infatti individuato nel Mediterraneo centrale, e precisamente tra la Sicilia e Malta, mentre una delle sue navi, la petroliera General Skobelev, comunicava via Ais di trovarsi in una posizione completamente diversa, ovvero al largo dell’Estonia. La discrepanza, emersa dal confronto tra dati di tracciamento e immagini satellitari, indica con elevata probabilità un’operazione deliberata di spoofing, preceduta da un blackout Ais di circa due giorni. Tutto secondo un copione già osservato in contesti militari, anche se raramente con un disallineamento geografico così marcato.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un convoglio russo passa nel Mediterraneo. Ma finge di essere in Estonia

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