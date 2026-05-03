Cioccolatini solidali il dono per sostenere le mamme di Portobello

In occasione della Festa della Mamma, un’associazione di Modena ha avviato una campagna solidale attraverso la vendita di cioccolatini. Questa iniziativa mira a offrire un dono speciale e allo stesso tempo sostenere le mamme del quartiere Portobello. La vendita dei cioccolatini rappresenta un gesto di affetto che si traduce in un aiuto concreto per la comunità locale.

In occasione della Festa della Mamma, l’associazione Porta Aperta di Modena promuove una campagna solidale che unisce un gesto affettuoso a un aiuto concreto per il territorio. L’iniziativa "Un dolce dono per le mamme di Portobello" invita i cittadini a scegliere un regalo speciale: un sacchetto.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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