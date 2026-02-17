Le mamme diventano poetesse | a Rimini premiate le vincitrici di Mamme in Poesia

A Rimini, le mamme che scrivono poesie hanno ricevuto un riconoscimento importante, perché il concorso “Mamme in Poesia” ha premiato le vincitrici. La manifestazione si svolge ogni anno e attira molte partecipanti provenienti da tutta Italia, desiderose di condividere le proprie emozioni attraverso la scrittura. Quest’anno, l’evento ha registrato una partecipazione più numerosa del solito, con diverse mamme che hanno portato testi toccanti sulla loro quotidianità. Durante la premiazione, le poetesse hanno letto alcune delle loro composizioni davanti a un pubblico attento e interessato. La serata si è conclusa con un appl

Nell’ambito di Miss Mamma Italiana, 24 mamme premiate nelle passate edizioni si sono sfidate con poesie e racconti dedicati al Natale. A vincere è stata Marina Vasirani di Genova Anche quest’anno, ha ottenuto un notevole interesse, un altro evento legato a “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Mamme in poesia, prima classificata una genoveseUna mamma di Genova ha vinto il primo posto in un concorso nazionale dedicato a mamme, organizzato da Miss Mamma Italiana.

Oroscopo 2026 per neo mamme e future mamme: cosa ti aspetta segno per segnoL'anno 2026 si presenta come un periodo ricco di emozioni e sfide per le neo mamme e future mamme.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.