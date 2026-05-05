Un comitato si sta organizzando per le celebrazioni del Tricolore, che si terranno il 7 gennaio 2027, in occasione del 230º anniversario della bandiera italiana. Tra le iniziative previste, il comitato ha inviato inviti ufficiali al presidente della Repubblica e al presidente del Consiglio per partecipare alle celebrazioni. La manifestazione coinvolgerà diverse attività pubbliche e istituzionali in varie località del paese.

Un comitato organizzatore per le celebrazioni del Tricolore del 7 gennaio 2027, quando si celebrerà il 230esimo anniversario della nascita della bandiera italiana. È uno degli impegni contenuti nella mozione presentata dai consiglieri comunali di Reggio Emilia Giovanni Tarquini e Carmine Migale (Lista Civica) che chiedono di "celebrare degnamente l’importante evento. Cosa che, come è noto, non è accaduta negli ultimi anni". Come? Attivandosi "immediatamente per invitare alle celebrazioni il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio dei ministri". L’obiettivo, spiegano Tarquini e Migale, "è di onorare il ruolo di Reggio Emilia come culla dell’identità nazionale, nonché di garantire alla città la centralità che merita nel panorama politico e civile italiano".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un comitato per la festa del Tricolore: "Siano invitati Mattarella e Meloni"

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