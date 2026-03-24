Giuseppe Gatti, 90 anni, avanza fiero, sorretto da due bastoni. Davanti alle bandiere di quelli che, in Piazza del Popolo, ieri inneggiavano per la vittoria del no al referendum sulla riforma della giustizia, ha sentenziato: "Chi tocca la Costituzione fa una brutta fine". Gatti, già ricercatore Cnr e professore di chimica, ha voluto che tutti i suoi nipoti andassero a votare. Soddisfatto dell’esito referendario è uscito per fare la sua solita passeggiata. Il sindaco, Andrea Biancani, gli va incontro. "La Costituzione deve rappresentare tutti, non è di parte. Non si cambia a colpi di maggioranza né si stravolge – è il commento del sindaco alla sonora vittoria del No –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comitato del No, festa in piazza. Sorrisi e tricolore che sventola: "E vinceremo anche alle elezioni"

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