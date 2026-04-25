Arriva Mattarella festa tricolore | 25 Aprile giornata storica a San Severino Il sindaco | Dono immenso il territorio ha bisogno di risposte
Oggi, a San Severino, si celebra il 25 aprile con una cerimonia pubblica in occasione della festa nazionale. Il sindaco ha commentato che questa giornata rappresenta un dono importante, sottolineando la necessità di risposte concrete per il territorio. La città, con una storia lunga secoli, si prepara ad accogliere la visita ufficiale del presidente della Repubblica, evento che arricchirà ulteriormente le celebrazioni.
SAN SEVERINO Oggi, 25 aprile, la città di San Severino scriverà una delle pagine più prestigiose della sua storia millenaria. La visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’81esimo anniversario della Festa di Liberazione, trasformerà per un giorno piazza del Popolo nel cuore pulsante dell’identità nazionale. Un evento che carica di significati profondi una giornata speciale per la nazione intera, unendo il valore della memoria storica alla resilienza di un territorio che, dieci anni dopo il dramma del terremoto, continua a lottare per il proprio futuro. Per oggi il piano di sicurezza ha raggiunto i massimi livelli.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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