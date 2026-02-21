La denuncia di Radici in Comune | In via Valle Roveto sfalciata l' erba ma anche i rifiuti lasciti sul posto

Radici in Comune denuncia che, nonostante lo sfalcio dell’erba, i rifiuti sono ancora visibili sulla ciclabile di via Valle Roveto. La critica si concentra sul fatto che, anche dopo aver approvato un ordine del giorno a ottobre per la manutenzione delle aree verdi, i rifiuti sono rimasti sul posto, creando un aspetto di abbandono. La questione riguarda la gestione degli spazi pubblici e la pulizia delle strade cittadine. La situazione rimane irrisolta e suscita commenti tra i residenti.

Sfalcio sì, ma rifiuti a vista sulla ciclabile di via Valle Roveto. A denunciarlo, lamentando il fatto che sulla cura delle aree verdi pubbliche a ottobre era stato approvato un ordine del giorno, è l'associazione politico-cultura Radici in Comune rappresentata nel consiglio comunale uscente (in vista del ritorno al voto dell'8 e del 9 marzo), da Simona Barba. Quell'ordine del giorno "era fondato su responsabilità ambientali e giuridiche, con riferimento esplicito al Testo unico ambientale", sottolinea l'associazione, ma "possiamo constatare che quella decisione è rimasta sulla carta. La scarpata – precisa Radici in Comune - è stata sfalciata, compresi i rifiuti che sono ancora lì.