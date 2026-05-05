Un castello per la mamma | concerto corale da non perdere

Venerdì 8 maggio alle 18.15 si terrà al Castello Aragonese di Reggio Calabria un concerto corale organizzato dall'Associazione Musicale Corale Polifonica Mater Dei. L'evento si svolge in occasione della Festa della Mamma e vedrà la partecipazione dei due cori dell'associazione, il Coro di Voci Piccolo. L'ingresso è libero e l'iniziativa è rivolta a tutti gli appassionati di musica corale.

Venerdì 8 maggio, alle ore 18.15, al Castello Aragonese di Reggio Calabria, in occasione della Festa della Mamma, l'Associazione Musicale Corale Polifonica Mater Dei di Reggio Calabria è lieta di organizzare un concerto corale con la partecipazione dei suoi due cori, il Piccolo Coro di Voci.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Corale Bellini in concerto. Gran successoDopo molti anni, la Corale Vincenzo Bellini è tornata ad esibirsi insieme all’Orchestra Adam, sotto la direzione del Maestro Stefano Cencetti, e alla... Sulle orme di Francesco: concerto coraleGiunta alla sua terza edizione, la rassegna Seasons of Love prosegue ad Acquasparta con appuntamenti che intrecciano musica e valorizzazione del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Coral Castle in Florida: il misterioso castello di pietra costruito da un solo uomo; Una camminata dedicata a tutte le mamme; Festa della mamma a Milano: tutti gli eventi per festeggiare; Musica e coccole al castello. Reggio, al Castello Aragonese un concerto per la festa della mammaUn pomeriggio di canti tradizionali per l'infanzia ed i classici dello Zecchino d'oro, ma anche con l'ascolto di brani contemporanei e della musica popolare. Ingresso gratuito ... citynow.it Festa della mamma, il regalo più bello è un’emozione!La mano della mamma, da bambini, sembra contenere il mondo intero. Poi si cresce, le mani si lasciano, la vita prende la sua corsa, ma quel legame resiste, si trasforma, si fa più silenzioso e forse p ... comunicati-stampa.net Fondamenta de l'Osmarin Castello - facebook.com facebook Castello normanno-svevo-angioino di Nicotera (VV), voluto da Roberto il Guiscardo intorno al 1065 per proteggere la città e il suo strategico territorio. Maniero molto caro anche all'Imperatore Federico II che lo ingrandì. #Calabria #arte #storia #art #landscape x.com