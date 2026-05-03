Tra il 2009 e il 2016 sono stati pubblicati sul forum «Italian seduction» oltre 3.000 messaggi da un utente con il nickname Andreas. Nei post si parla di esperienze personali, come l’ossessione per una ragazza a 18 anni, e si affrontano vari temi legati alle relazioni. Sono state riscontrate coincidenze tra il nickname, l’auto utilizzata e altri dettagli condivisi, che hanno portato all’attenzione degli inquirenti.

Oltre 3mila messaggi comparsi sul forum «Italian seduction» tra il 2009 e il 2016. E poi una serie di coincidenze: il nickname, l’auto utilizzata, i nomi di familiari, l’età. Diversi elementi fanno pensare che dietro l’utente “Andreas” possa esserci Andrea Sempio, 38 anni, oggi al centro delle nuove indagini della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. A rafforzare questa ipotesi è stata anche la sua avvocata, Angela Taccia, amica di lunga data dell’indagato, che ha dato per probabile che almeno uno dei messaggi sia effettivamente riconducibile al suo assistito. Il post sull’amore ossessivo Il messaggio più discusso, come riporta il Corriere della Sera, è datato 30 novembre 2010 ed è apparso su un forum dedicato alla seduzione.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, Sempio e quei 3mila messaggi sul forum di seduzione (con il nickname Andreas): «A 18 anni ero ossessionato da una ragazza». La frase choc sullo stupro

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#Garlasco Il 6 maggio Andrea #Sempio sarà davanti alla Procura di Pavia. Accusato di essere l'unico assassino di Chiara #Poggi, dovrà decidere se rispondere alle domande dei magistrati oppure se depositare una memoria e rilasciare dichiarazioni spontan x.com