Tra gli attori più versatili del panorama cinematografico, uno si distingue per la capacità di dare vita a personaggi complessi e spesso controversi. È in grado di interpretare un motociclista o un sicario, ma anche di rendere affascinanti figure come un venditore di illusioni o un uomo maschio e spietato. La sua recitazione permette di trasformare ruoli difficili in personalità che catturano l’attenzione del pubblico.

A aron Eckhart è uno di quegli attori capaci non solo di trasformarsi in un motociclista o uno spietato sicario, ma di tramutare personaggi controversi come un venditore di fumo o un maschio crudele in personalità affascinanti. Il suo segreto? non mostrare mai la fatica del recitare. «Ho un detto: “se sudi, stai sbagliando”. E l’obiettivo è farlo senza sforzo. Io non sudo mai». Eppure, a 58 anni e nonostante ruoli di grande richiamo come Due Facce in Il cavaliere oscuro di Nolan, Hollywood sembra non averlo ancora accolto nel parterre delle star famose. Un motivo è forse da ricercare in una non sempre felice scelta dei suoi lavori, tra film da Oscar come Erin Brockovich a thriller non proprio memorabili.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un attore capace di trasformare personaggi controversi in personalità affascinanti

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