Non si tratta solo di bellezza, ma di armonia: le mani saranno protagoniste durante il rito e nei momenti più fotografati, dai brindisi agli scatti romantici. Per questo motivo, scegliere il giusto stile di smalto e design è fondamentale. Tra le proposte più classiche, la french manicure resta un’icona intramontabile. Elegante e discreta, valorizza le unghie senza appesantire l’insieme, lasciando spazio a accessori e gioielli. Le varianti moderne giocano con bordi metallici o delicati glitter, aggiungendo un tocco contemporaneo pur mantenendo sobrietà. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La manicure da sposa è uno dei dettagli più curati nel giorno del matrimonio, capace di completare il look con eleganza e personalità.

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