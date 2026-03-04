Esponente della Lega aggredito in pieno centro | La mia città non è più sicura

Un esponente della Lega di Caserta è stato aggredito nella serata di martedì nel centro cittadino. Maurizio Raimondi, coinvolto nell’incidente, è stato colpito da un gruppo di persone che, secondo le prime ricostruzioni, lo hanno scambiato per qualcun altro. L’episodio si è verificato davanti a diverse persone e ha causato preoccupazione sulla sicurezza nel cuore della città.

La denuncia di Maurizio Raimondi dopo l'episodio di violenza in via Battisti: "Si sono scagliati anche contro i miei genitori" A riferirlo è stato lo stesso Raimondi che ha pubblicato un video sui suoi canali social. Da quanto si apprende, l’aggressione si è verificata in via Cesare Battisti, non distante dalla sede della Lega. “Mi hanno strattonato, tirato per la maglia e il giubbotto. Più avanti, mentre raggiungevo correndo la macchina dove stavano i miei genitori, hanno strattonato anche loro, prendendo a calci e pugni la macchina”, dichiara. Addirittura uno degli aggressori avrebbe ripreso tutto con un telefonino. “La mia città non è più sicura”, commenta amaramente Raimondi che ha annunciato di denunciare l’episodio di violenza alle forze dell’ordine per individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Casertanews.it

