È stata avanzata una richiesta di ergastolo per la donna di 50 anni nota come la “Mantide” di Parabiago, accusata di aver manipolato e approfittato di diverse persone. La vicenda riguarda comportamenti ritenuti estremamente gravissimi, con le autorità che hanno raccolto elementi a suo carico per condannarla a una pena definitiva. La donna è coinvolta in un procedimento giudiziario che si protrae da tempo e che mira a fare piena luce sui fatti contestati.

È stata chiesta la condanna all’ergastolo per la “ Mantide” di Parabiago, la 50enne brasiliana Adilma Pereira Carneiro, che il 9 agosto 2024 mise a punto, secondo l’accusa, il piano omicida nei confronti del compagno Fabio Ravasio: l’uomo, 52 anni, venne travolto e ucciso da un’auto mentre rientrava a casa in bicicletta. La richiesta è stata avanzata lunedì dal pm di Busto, Arsizio Ciro Caramore, al termine di una requisitoria durata oltre cinque ore. Oltre alla donna, sono state invocate le condanne per gli altri sette gli imputati coinvolti nell’assassinio dell’uomo: Igor Benedito a 24 anni, Massimo Ferretti a 24 anni, Mirko Piazza all’ergastolo, Mohamed Dahibi all’ergastolo, Fabio Lavezzo all’ergastolo, Marcello Trifone all’ergastolo, Fabio Oliva a 9 anni e 4 mesi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un abisso di immoralità, capace di manipolare chiunque”. Chiesto l’ergastolo per la “mantide di Parabiago”

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