Umbria Jazz 2026 i concerti alla Galleria Nazionale | il programma e gli artisti

È stato annunciato il calendario dei concerti di Umbria Jazz 2026, che si svolgeranno presso la Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria. La manifestazione prevede una serie di esibizioni musicali con artisti italiani e internazionali, tutte ospitate in uno spazio culturale di rilievo. Le date e i nomi degli artisti coinvolti sono stati resi noti e pubblicati sul sito ufficiale dell’evento.

Pronto il calendario dei concerti di Umbria Jazz che saranno ospitati alla Sala Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria. Come da tradizione, due gli appuntamenti giornalieri. Si parte il 4 luglio.Gli artisti protagonistiLe generazioni del jazz italiano sono pressoché tutte rappresentate, a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it "Acqua bene comune" e gli arconi dell'acquedotto di Perugia, appuntamento alla Galleria nazionale dell'UmbriaIl secondo incontro su “Acqua bene comune”, organizzato dal Circolo Ponte d'Oddi, si terrà venerdì 27 marzo alle ore 17 alla sala Conferenze della... "Giotto e San Francesco", un viaggio nel Trecento alla Galleria nazionale dell'UmbriaLa Galleria nazionale dell'Umbria celebra l'ottavo centenario della morte di San Francesco con la mostra "Giotto e San Francesco. Umbria Jazz '76 - Perugia - l'atmosfera in città | (25-7-1976) Temi più discussi: Un'opera di Dario Fo per il manifesto di Umbria jazz 2026; Riflettori accesi sul talento: torna Conad Jazz Contest; Umbria Jazz 2026, il manifesto è firmato dal Premio Nobel; Umbria Jazz, il manifesto dell'edizione 2026 rende omaggio a Dario Fo. Umbria Jazz celebra i cent’anni di Dario FoL’Umbria unisce le sue eccellenze e le sue forze creative per celebrare il centenario della nascita di Dario Fo. lanazione.it Umbria Jazz celebra il centenario di Dario Fo: un suo dipinto sul manifesto della rassegnaLa locandina dell’edizione 2026 con La danza degli Zanni per omaggiare il drammaturgo, regista, attore e premio Nobel per la letteratura nel 1997 ... repubblica.it Meraviglioso il manifesto ufficiale di questa edizione 2026 di Umbria Jazz con un opera di Dario Fo per i suoi 100anni - facebook.com facebook Un'opera di Dario Fo per il manifesto di Umbria jazz 2026 x.com