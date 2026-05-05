Umbria e Costa d’Avorio | via al ponte tra cacao e cioccolato

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un accordo tra le delegazioni di Umbria e Costa d’Avorio ha dato il via a un progetto di collaborazione nel settore del cacao e del cioccolato. Un imprenditore ha svolto un ruolo di raccordo tra le due parti durante l’incontro. L’intesa mira a favorire scambi commerciali e a sviluppare la produzione di aziende dolciarie umbre, coinvolgendo i settori della lavorazione e dell’approvvigionamento del cacao.

? Cosa scoprirai Chi è l'imprenditore che ha facilitato l'incontro tra le due delegazioni?. Come influirà questo accordo sulla produzione delle aziende dolciarie umbre?. Quali settori oltre al cacao vedranno la collaborazione tra i territori?. Perché la formazione professionale è diventata un pilastro di questo accordo?.? In Breve Hermann Toualy coordina il BCP-Emploi e presiede la regione ivoriana del cacao.. Eugenio Guarducci fondatore di Eurochocolate favorisce il contatto con il tessuto umbro.. Collaborazione mira a integrare competenze lavorative e formazione professionale tra i territori.. Progetti operativi coinvolgeranno direttamente lavoratori e imprenditori del settore agricolo alimentare.🔗 Leggi su Ameve.eu

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