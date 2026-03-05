SìMaranza W la barba | al Marina Convention Center di Palermo la mostra di Alessio Falzone

Al Marina Convention Center di Palermo si tiene la mostra di Alessio Falzone intitolata

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) "NoMaranza, no alle barbe, alla collana d'oro e ai finti occhiali Cartier": un divieto, in un video dello chef Natale Giunta, una provocazione verso chi esercita violenza all'uscita dei locali. Per alcuni una discriminazione estetica ma non per tutti. Per il fotografo palermitano Alessio Falzone, noto ritrattista quarantaduenne, figlio d’arte alla terza generazione, che da tempo racconta, rigorosamente in bianco e nero, i volti che passano dal suo atelier al Teatro Politeama, è stata la molla per iniziare un viaggio alla ricerca delle barbe più belle e delle loro storie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

