A Tribiano, in provincia di Milano, si sono svolti i funerali di Sarah Ernani e Alexandru Ichim, due giovani tragicamente scomparsi. La comunità si è riunita per dare l'ultimo saluto, condividendo messaggi di affetto sui social e lasciando fiori alle bare. Le cerimonie sono state caratterizzate da momenti di commozione e ricordi, mentre amici e familiari hanno espresso il loro dolore per la perdita improvvisa.

Tribiano (Milano) – Emoticon e cuoricini per raccontare un dolore grande quanto inaspettato. Sui social e non solo, si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la scomparsa dei due giovani fidanzati, la 24enne Sarah Ernani e il 25enne Alexandru Ichim, morti nella serata di sabato dopo essere usciti di strada con lo scooter ed essere caduti in un fosso. La tragedia in moto. Quello accaduto sulla comunale 704, che collega Tribiano a Mulazzano, è un dramma che continua a scuotere tre diverse comunità: Mulazzano, dove Alexandru, di origini rumene, era cresciuto e aveva ottenuto la cittadinanza italiana; Salerano sul Lambro, paese d’origine di Sarah; Tribiano, il comune dove i due giovani convivevano da oltre un ann o.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ultimo saluto Sarah Ernani e Alexandru Ichim: “Due belle persone, ora due angeli”

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