Gaza in città l' ultimo saluto a due cugini morti in un attacco aereo

A Gaza City, le famiglie si sono radunate nel cortile dell’ospedale Shifa per dare l’ultimo saluto a due cugini morti in un attacco aereo avvenuto il giorno precedente. La comunità si è raccolta per i funerali, mentre le autorità locali continuano a riferire di vittime e danni causati dal bombardamento. La situazione resta tesa, e le tensioni tra le parti coinvolte persistono.

(LaPresse) Le famiglie palestinesi si sono riunite venerdì nel cortile dell’ospedale Shifa di Gaza City per dare l’ultimo saluto a due cugini che sono stati uccisi in un attacco aereo il giorno prima. I corpi erano coperti da sudari bianchi, mentre i loro familiari si inginocchiavano sui corpi in lacrime e in totale disperazione. La Striscia di Gaza è stata teatro di attacchi israeliani quasi ogni giorno da quando è stato raggiunto un fragile cessate il fuoco in ottobre, e da allora più di 700 palestinesi sono stati uccisi, secondo i dati del Ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas. Il ministero, che fa parte del governo guidato da Hamas, conserva registri dettagliati delle vittime che sono considerati generalmente affidabili dalle agenzie delle Nazioni Unite e da esperti indipendenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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