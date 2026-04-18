Sabato 18 aprile, a Zanica, si è svolto un lutto cittadino in ricordo di Fabio “Benny” Benini, deceduto in un incidente a Stezzano. La cerimonia si è svolta presso la chiesa e il sagrato della chiesa, entrambi pieni di amici e conoscenti. Motociclisti e tifosi hanno partecipato con due ali di moto e uno striscione nerazzurro, rendendo omaggio al 46enne scomparso.

L’ADDIO. Chiesa e sagrato pieni a Zanica per Fabio Benini: il tributo degli amici motociclisti e della curva nella mattinata di sabato 18 aprile per il 46enne morto in uno schianto a Stezzano. Le moto e l’Atalanta. Sono state le sue due grandi passioni ad accompagnare l’ultimo saluto a Fabio Benini, per tutti Benny, il motociclista di 46 anni (ne avrebbe compiuti 47 il prossimo 27 aprile) che ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì 16 aprile in un tragico incidente a bordo della sua Triumph, con cui era uscito a fare un giro nella serata di mercoledì. Impossibile per la chiesa parrocchiale di Zanica, dove si è celebrato nella mattinata di sabato 18 aprile il funerale, accogliere tutti coloro che hanno voluto dare il proprio ultimo saluto a Fabio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Due ali di moto e lo striscione nerazzurro per l’ultimo saluto a Fabio «Benny» Benini

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