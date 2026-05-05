Funerali Alex Zanardi a Padova | l’ultimo saluto

Da puntomagazine.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, il campione noto per la sua resilienza. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e numerosi tifosi che hanno voluto rendere omaggio alla figura che ha rappresentato un esempio di determinazione. La salma è stata accompagnata fino alla camera ardente, dove sono stati depositati i fiori e i messaggi di cordoglio. La funzione si è conclusa con un momento di silenzio.

Funerali di Alex Zanardi: partecipazione per l’ultimo saluto al campione simbolo di resilienza per l’ultimo saluto. Padova ha dato l’ultimo saluto a Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio 2026 all’età di 59 anni. Le esequie rappresentano uno dei momenti più significativi delle commemorazioni dedicate a un uomo che ha segnato profondamente lo sport e la società. Data, luogo e orario delle esequie. I funerali si sono tenuti oggi alle ore 11, nella Basilica di Santa Giustina, situata in Prato della Valle a Padova. La scelta del luogo non è casuale: la basilica è uno dei simboli religiosi più importanti della città ed è spesso teatro di cerimonie solenni e partecipate, a testimonianza del rilievo pubblico della figura di Zanardi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Funerali Alex Zanardi a Padova: l’ultimo saluto

I FUNERALI DI ALEX ZANARDI, L'ULTIMO SALUTO AL CAMPIONE

Video I FUNERALI DI ALEX ZANARDI, L'ULTIMO SALUTO AL CAMPIONE

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