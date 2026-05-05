Funerali Alex Zanardi a Padova | l’ultimo saluto

A Padova si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, il campione noto per la sua resilienza. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e numerosi tifosi che hanno voluto rendere omaggio alla figura che ha rappresentato un esempio di determinazione. La salma è stata accompagnata fino alla camera ardente, dove sono stati depositati i fiori e i messaggi di cordoglio. La funzione si è conclusa con un momento di silenzio.

Funerali di Alex Zanardi: partecipazione per l’ultimo saluto al campione simbolo di resilienza per l’ultimo saluto. Padova ha dato l’ultimo saluto a Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio 2026 all’età di 59 anni. Le esequie rappresentano uno dei momenti più significativi delle commemorazioni dedicate a un uomo che ha segnato profondamente lo sport e la società. Data, luogo e orario delle esequie. I funerali si sono tenuti oggi alle ore 11, nella Basilica di Santa Giustina, situata in Prato della Valle a Padova. La scelta del luogo non è casuale: la basilica è uno dei simboli religiosi più importanti della città ed è spesso teatro di cerimonie solenni e partecipate, a testimonianza del rilievo pubblico della figura di Zanardi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Funerali Alex Zanardi a Padova: l’ultimo saluto I FUNERALI DI ALEX ZANARDI, L'ULTIMO SALUTO AL CAMPIONE Notizie correlate Funerali di Alex Zanardi in diretta, folla a Padova per l’ultimo saluto al campionePadova, 5 maggio 2026 – Folla di persone questa mattina nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova per i funerali di Alex Zanardi. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi: segui la DIRETTA dei funeraliNella chiesa di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, migliaia di persone salutano per l'ultima volta Alex Zanardi, icona dello sport... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: Grazie per la vicinanza; Padova, l’ultimo abbraccio ad Alex Zanardi. Jovanotti: Era il mio eroe; I funerali di Alex Zanardi martedì a Padova; Gli ultimi giorni di Zanardi, i funerali a Padova martedì mattina. Zanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne ereditàLeggi su Sky TG24 l'articolo Zanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne eredità ... tg24.sky.it Duemila persone in chiesa per il funerale di Zanardi, la handbike sull'altareFolla nella basilica di Santa Giustina a Padova, presenti i vertici dello sport italiano, amici e vip. La bara preceduta dai ragazzi paralimpici di 'Obiettivo3'. IL parroco: 'La morte si è presa il co ... ansa.it Un lungo applauso ha accolto il feretro di Alex Zanardi al suo arrivo per i funerali nella basilica di Santa Giustina a Padova. In migliaia si sono riuniti per commemorare il campione di automobilismo e handbike, morto nella serata del primo maggio, a 59 anni. - facebook.com facebook L'ultimo saluto ad Alex #Zanardi: grande emozione ai funerali nella basilica di Santa Giustina x.com