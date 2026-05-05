Funerali di Alex Zanardi in diretta folla a Padova per l’ultimo saluto al campione

Questa mattina a Padova si sono svolti i funerali di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini che hanno assistito al saluto finale al campione. La piazza e la basilica erano affollate di persone che hanno assistito alle esequie in diretta. La cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento e rispetto.

Padova, 5 maggio 2026 – Folla di persone questa mattina nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova per i funerali di Alex Zanardi. L’ultimo saluto all’ex pilota automobilistico, straordinario atleta paralimpico, esempio di resistenza e amore per la vita, morto l’1 maggio, a 59 anni. L’addio avviene nella stessa chiesa dove sono stati celebrati i funerali di Giulia Cecchettin e dei carabinieri morti nella strage di Castel D’Azzano. In chiesa, ovviamente, anche la moglie Daniela Manni, il figlio Niccolò e mamma Anna che vive a Castel Maggiore, dove Zanardi era nato. https:www.quotidiano.netvideodiretta-quotidiano-nazionale-hdcfxky1 Il campione bolognese era tornato nel Padovano subito dopo aver lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano nel 2021, a seguito del secondo incidente a Siena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Funerali di Alex Zanardi in diretta, folla a Padova per l’ultimo saluto al campione Notizie correlate Funerali di Alex Zanardi in diretta, l’Italia si prepara all’ultimo saluto al campionePadova, 5 maggio 2026 – Folla di persone questa mattina nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Funerali Alex Zanardi: quando e dove ci sarà l’ultimo saluto all’indimenticato campione. Tutti i dettagliMercato Juve: 4 partite per riscrivere il futuro, David pronto a scacciare le ombre della cessione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: Grazie per la vicinanza; I funerali di Alex Zanardi martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova: celebra il cappellano del carcere, due maxi schermi. Attesi ministri e campioni dello sport; Padova, l’ultimo abbraccio ad Alex Zanardi. Jovanotti: Era il mio eroe; I funerali di Alex Zanardi martedì a Padova. Alex Zanardi commozione ai funerali tra handbike e folla di vip per l’ultimo salutoL’ultimo saluto ad Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina Nella mattinata di oggi, alle 11, Padova saluta definitivamente Alex Zanardi con i fu ... assodigitale.it Funerali di Alex Zanardi in diretta, l’Italia si prepara all’ultimo saluto al campioneFolla di persone nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, la stessa scelta per l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin e ai carabinieri morti nella strage di Castel D’Azzano. Lutto ... ilrestodelcarlino.it Alex Zanardi, la scena ai funerali che spezza il cuore. Pieno di amici vip all'ultimo saluto - facebook.com facebook Funerali di Alex Zanardi in diretta, l’Italia si prepara all’ultimo saluto al campione: Folla di persone nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, la stessa scelta per l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin e ai carabinieri… dlvr.it/TSN9gL x.com