Sondaggio televoto Grande Fratello Vip le percentuali del 5 maggio 2026 | chi è la seconda finalista dopo Antonella Elia

Il televoto del Grande Fratello Vip si è concluso con le percentuali di voto del 5 maggio 2026, determinando chi tra i concorrenti si avvicina alla finale come seconda finalista, dopo Antonella Elia. I risultati dei sondaggi indicano quale partecipante ha ricevuto il maggior sostegno dagli spettatori nel corso di questa settimana. Questi dati consentono di fare una prima ipotesi sulla possibile seconda finalista dell’edizione in corso.

Grazie ai sondaggi sul televoto del Grande Fratello Vip 2026 per la puntata del 5 maggio 2026 possiamo provare ad anticipare il nome della seconda finalista. Ilary Blasi chiuderà la votazione in diretta su Canale 5 e annuncerà il verdetto. Le dinamiche nella Casa sono sempre più tese e il risultato del televoto potrebbe cambiare gli equilibri del gioco proprio a ridosso della finale. I nominati al televoto del GF Vip del 5 maggio 2026 Il nuovo appuntamento si preannuncia come uno dei più decisivi di questa edizione. In diretta su Canale 5, Ilary Blasi sarà chiamata a chiudere il televoto che determinerà il secondo finalista del reality. La...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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