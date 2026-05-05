Ulss 6 Matteo Ciuffreda alla guida della Funzione Territoriale

Il dottor Matteo Ciuffreda è stato nominato direttore della Funzione Territoriale dell’Ulss 6. La decisione è stata presa dal direttore generale e approvata all’unanimità dalla Conferenza dei sindaci. La nomina avviene in seguito a una votazione collettiva tra i rappresentanti dei diversi enti locali coinvolti.

Il dottor Matteo Ciuffreda è il nuovo direttore della Funzione Territoriale dell’Ulss 6. La nomina, decisa dal direttore generale Patrizia Benini, è stata votata all’unanimità dalla Conferenza dei sindaci. Il direttore della Funzione Territoriale coordina i Distretti socio-sanitari, gestisce gli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Sanità, ecco i nuovi dg: Massimo Zuin alla guida dell'Ulss 3, Bramezza all'Ulss 4Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha firmato oggi i decreti di nomina dei nuovi direttori generali della sanità. Congresso territoriale, Fabrizio Ronconi confermato alla guida dei metalmeccanici della UilmAl termine dei lavori, il rinnovato consiglio direttivo, ha riconfermato alla unanimità leader dei metalmeccanici della Uilm cesenate Fabrizio...