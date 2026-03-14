Congresso territoriale Fabrizio Ronconi confermato alla guida dei metalmeccanici della Uilm

Venerdì 13 marzo si è tenuto il dodicesimo congresso territoriale della Uilm di Cesena, il sindacato dei metalmeccanici della Uil. La riunione si è svolta nella sala convegni di Gambettola, dove è stato confermato alla guida dei metalmeccanici Fabrizio Ronconi. Durante l'incontro sono stati rinnovati gli organismi direttivi per i prossimi quattro anni.

Al termine dei lavori, il rinnovato consiglio direttivo, ha riconfermato alla unanimità leader dei metalmeccanici della Uilm cesenate Fabrizio Ronconi Al termine dei lavori, il rinnovato consiglio direttivo, ha riconfermato alla unanimità leader dei metalmeccanici della Uilm cesenate Fabrizio Ronconi. “Il Congresso territoriale della Uilm – afferma Ronconi – si è svolto in una situazione di grande incertezza con crisi, guerre, dazi, inflazione record che erode i salari e consumi fermi. Il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici è stato siglato il 22 novembre 2025 e ci sono voluti 18 mesi per rinnovarlo con la bellezza di 40 ore di sciopero.... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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