Sanità ecco i nuovi dg | Massimo Zuin alla guida dell' Ulss 3 Bramezza all' Ulss 4
Oggi il presidente della Regione Veneto ha firmato i decreti di nomina dei nuovi direttori generali della sanità. Massimo Zuin è stato scelto per guidare l’Ulss 3, mentre Bramezza prenderà il comando dell’Ulss 4. Le nomine riguardano le cariche di vertice delle due aziende sanitarie regionali, con decisioni ufficiali rese note attraverso i decreti firmati dall’autorità regionale.
Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha firmato oggi i decreti di nomina dei nuovi direttori generali della sanità. Alla guida dell'Ulss 3 Serenissima va Massimo Zuin (attuale direttore dei servizi socio-sanitari della stessa azienda), che prende il posto di Edgardo Contato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
