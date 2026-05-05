Uil e il Patto per l’Umbria Lavoro sanità giovani

La Uil e il Patto per l’Umbria hanno presentato un programma che si concentra su temi chiave come il miglioramento del lavoro, la sanità e i servizi per i giovani. Tra le priorità ci sono l’aumento delle opportunità di lavoro stabile e più sicuro, il potenziamento delle strutture sanitarie e interventi per migliorare i trasporti nella regione. Il piano si propone di affrontare le criticità principali e di promuovere uno sviluppo più equo e sostenibile.

Lavoro di qualità che fa rima con più sicurezza e meno precariato; sanità efficiente, trasporti e infrastrutture, ambiente: ha lanciato un grande appello, il segretario generale della Uil dell’Umbria, Maurizio Molinari, dal palco del 19esimo congresso regionale che lo ha rieletto per un nuovo mandato alla guida del sindacato. "Il momento è straordinario - dice Molinari - e non possiamo più usare strumenti ordinari: serve un lavoro di squadra collettivo, un grande momento di confronto e di azione. Siamo convinti della necessità della scrittura di un grande Piano industriale e di sviluppo per l’Umbria". Molinari chiama a rapporto la politica, le associazioni datoriali e di categoria, ma anche i sindacati e la Uil stessa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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