Per l’Umbria serve un vero patto sul lavoro

Durante la festa del Primo Maggio ad Umbertide, i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali regionali hanno chiesto un accordo dedicato al lavoro. Hanno sottolineato la necessità di garantire contratti stabili, dignitosi e con retribuzioni adeguate. La richiesta si inserisce nel dibattito sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla stabilità occupazionale in regione.

UMBERTIDE – Un lavoro stabile, dignitoso e giustamente retribuito. Queste la richieste che Cgil, Cisl e Uil hanno lanciato durante la festa confederale regionale del 1 Maggio ad Umbertide. A parlare dal palco sotto la Rocca i segretari umbri Maria Rita Paggio della Cgil (in foto), Angelo Manzotti, Cisl, Maurizio Molinari, Uil. "In Umbria - hanno sottolineato i tre sindacalisti - serve un patto per il lavoro per salvaguardare le imprese e restituire fiducia ai lavoratori sfruttando tutte le opportunità a disposizione, compresa la Zes. Allo stesso tempo sollecitiamo un’accelerazione sul nuovo piano sanitario regionale, perché dia risposte ai tanti cittadini che oggi non riescono ad accedere al sistema pubblico e sono costretti a rivolgersi al privato.🔗 Leggi su Lanazione.it

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