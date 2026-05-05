UGL | proposta un nuovo patto per dividere utili e salari nel settore

Un nuovo accordo è stato proposto nel settore per rivedere la distribuzione degli utili tra le imprese e i lavoratori. La proposta si concentra sulla creazione di un patto che definisca modalità e criteri di divisione dei guadagni. Sono stati individuati sei punti chiave per sostenere la manifattura italiana, con l’obiettivo di migliorare le condizioni economiche nel settore. La discussione riguarda anche possibili cambiamenti nelle politiche salariali e nelle modalità di condivisione dei profitti.

? Cosa scoprirai Come cambierà la ripartizione degli utili tra aziende e dipendenti?. Quali sono i sei pilastri per salvare la manifattura italiana?. Come influirà l'intelligenza artificiale sulla qualità del lavoro in fabbrica?. Chi dovrà finanziare la formazione per colmare il divario tecnologico?.? In Breve L'industria manifatturiera italiana contribuisce con il 13% del valore aggiunto europeo.. Claudio Durigon e Paola Nicastro hanno partecipato ai lavori a Roma il 30 aprile.. Il settore assorbe il 2,1% della ricchezza manifatturiera globale.. La proposta mira a contrastare l'indebolimento del potere d'acquisto tramite la formazione continua.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UGL: proposta un nuovo patto per dividere utili e salari nel settore Notizie correlate Leggi anche: Sanità privata a Bergamo: bilanci record e utili ai soci, ma i salari restano al palo Leggi anche: 1 maggio, Margiotta (Confsal): "Salari, detrazioni e patto vincolante per tutelare i lavoratori" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rapporto di ricerca per il Primo Maggio 2026 UGL-Luiss Business School: il manifatturiero traina l’economia, occupazione ai massimi con quasi 4,4 milioni nel 2024; Brindisi e le sfide del domani: al Verdi il Quaderno Navigare il Futuro; Riconoscere il lavoro usurante per tutte le professioni sanitarie. La proposta di UGL Salute al Governo; Salario giusto, nel Decreto lavoro 2026 le norme per le retribuzioni. Primo Maggio, Paolo Capone, Leader UGL: Partecipazione e nuovo patto sociale per garantire competitività e crescita del lavoroIn occasione del Primo Maggio, l’UGL vuole porre in evidenza la necessità di attuare misure volte a contrastare le criticità che gravano sul tessuto produttivo nazionale, come la frammentazione, il c ... meridiananotizie.it Ugl: Favorevoli a nuovo ruolo medici famigliaUgl Salute esprime in una nota parere favorevole sulle linee guida della riforma della medicina territoriale presentate dal ministro Schillaci, che prevedono un nuovo assetto per i medici ... quotidianosanita.it L’amministrazione Trump sta discutendo una proposta che riguarda le attività petrolifere in Alaska. Il punto chiave è il concetto di “incidental take”: se durante trivellazioni, trasporti o esplorazioni alcuni animali protetti venissero feriti o uccisi, le aziende petrolife - facebook.com facebook La proposta di legge elettorale sul tavolo è orripilante, chiaramente anticostituzionale in diversi aspetti, una riedizione peggiorata del Porcellum. Però siamo sicuri che, nella situazione post-referendum, convenga a molti approvare questa schifezza Alla Lega x.com