Logo ufficiale di Clash in Italy | svelata l' immagine dell' evento

La WWE ha annunciato il logo ufficiale di Clash in Italy, evento che si terrà a Milano nel maggio 2026. La scelta del nome e del simbolo rappresentano il ritorno della grande federazione di wrestling nel nostro paese dopo diversi anni. La presentazione dell’immagine ha suscitato entusiasmo tra i fan italiani, che attendono con impazienza questa grande notte di sport e spettacolo. L’organizzazione ha già messo in vendita i biglietti, che stanno andando a ruba.

© Mondosport24.com - Logo ufficiale di Clash in Italy: svelata l'immagine dell'evento

Nell’agenda degli appuntamenti più attesi del wrestling internazionale, il 2026 celebra un ritorno ricco di proposte: la WWE fa rientro in Italia tra maggio e giugno, inaugurando una serie di eventi che ruotano attorno al grande appuntamento Clash in Italy. L’alta affluenza di pubblico, insieme all’importanza dell’evento nel panorama globale, resta al centro di questa programmazione, pensata per offrire spettacolo dal forte impatto scenico e narrativo. Le città interessate ospiteranno una combinazione di evento principale e tappe collaterali, confermando l’attenzione della federazione verso il pubblico italiano e la tradizione sportiva locale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com WWE: Ufficializzato il logo per Clash In ItalyLa WWE ha annunciato il logo di Clash In Italy, l’evento più atteso dai fan italiani di wrestling. Triple H annuncia lo storico evento WWE Clash in ItalyTriple H ha confermato che il primo evento WWE in Italia si terrà quest’estate a Milano, portando per la prima volta in assoluto una serata di grande wrestling nel paese. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. «Se i concorrenti sono tutti vip, allora perché la parola vip è sparita dal logo ufficiale » è la domanda che molti fan si stanno facendo dopo aver notato un dettaglio curioso sulla pagina ufficiale del Grande Fratello: il termine “vip” non compare più da nessuna - facebook.com facebook Iconiche strisce bianconere, look rinnovato. Il 4° kit ufficiale della Juventus è ora disponibile su #FC26 @EASPORTSFC @easportsfcit x.com