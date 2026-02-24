WWE | Annunciato a RAW il ritorno di Roman Reigns

Roman Reigns tornerà a RAW perché il suo avversario, CM Punk, ha annunciato la sua presenza. La notizia si è diffusa rapidamente tra i fan, che aspettano di vedere come si svilupperà la rivalità prima di WrestleMania 42. Reigns ha passato settimane lontano dal ring, mentre le tensioni tra i due si intensificano. La data del suo ritorno è stata comunicata ufficialmente, creando grande attesa tra gli appassionati.

Con l’avvicinarsi di WrestleMania 42, la WWE ha confermato il ritorno di Roman Reigns a RAW e a comunicare quando succederà è stato direttamente il suo avversario per Wrestlemania, CM Punk. Nella puntata di Raw del 2302, il WWE World Heavyweight Champion ha aperto lo show con un promo emozionante. Ha detto che di solito i riflettori lo seguono, ma questa volta non si trattava lui. Invece, ha dato spazio ad AJ Styles e ha incoraggiato il pubblico a inneggiare Styles, e così è stato. Ma poi l’atmosfera è cambiata. Punk ha tirato in ballo Finn Balor e il suo recente attacco a Toronto. Ha parlato delle domande sollevate da Balor con il suo attacco, come cosa sarebbe successo se non avesse aggredito Punk, o cosa sarebbe successo se Punk avesse avuto un ultimo momento sul ring con Styles senza interruzioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

