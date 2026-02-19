Leone XIV vuole un’Europa unita ma diversa dall’Ue

Leone XIV ha dichiarato che desidera un’Europa unita, ma con caratteristiche diverse dall’Unione Europea. La sua proposta nasce da una preoccupazione per l’attuale modello di integrazione, che secondo lui limita le tradizioni locali. Durante una conferenza, ha sottolineato l'importanza di preservare le identità nazionali e culturali. Ha anche suggerito di creare un nuovo organismo che promuova la collaborazione tra le nazioni, rispettando le differenze. La sua idea prende in considerazione anche il ruolo delle comunità religiose nel processo di integrazione.

Quando si parla di Europa, Leone XIV sembra andare ben oltre il perimetro ecclesiale, riferendosi al cuore culturale del Vecchio Continente. Ma addentriamoci più nel concreto. Nell'udienza generale dell'11 febbraio, il Papa ha chiesto la «costruzione di una nuova unità del continente europeo, per superare tensioni, divisioni e antagonismi, religiosi e politici». Parole pronunciate in un tempo segnato da guerre del tutto europee (quella russo-ucraina), da fratture interne e da una crescente diffidenza tra istituzioni e cittadini, di certo anche legate alla percezione negativa di un'Ue burocratica che cancella le identità nazionali.