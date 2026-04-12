Merz ' Ungheria ha deciso collaboriamo per Europa forte e soprattutto unita'
Un rappresentante ha commentato l'esito delle recenti elezioni in Ungheria, congratulandosi con il candidato vincitore. Ha dichiarato di essere pronto a collaborare con il nuovo governo per promuovere un'Europa forte e unita, senza aggiungere ulteriori dettagli o opinioni personali. La comunicazione si concentra sulla volontà di cooperazione tra le parti, lasciando aperta la possibilità di future iniziative congiunte.
"L'Ungheria ha deciso. Congratulazioni per l'elezione vinta, caro Peter Magyar. Non vedo l'ora di collaborare per un'Europa forte, sicura e soprattutto unita". Lo scrive su X il cancelliere tedesco Friedrich Merz.🔗 Leggi su Lanazione.it
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