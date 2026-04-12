Merz ' Ungheria ha deciso collaboriamo per Europa forte e soprattutto unita'

Un rappresentante ha commentato l'esito delle recenti elezioni in Ungheria, congratulandosi con il candidato vincitore. Ha dichiarato di essere pronto a collaborare con il nuovo governo per promuovere un'Europa forte e unita, senza aggiungere ulteriori dettagli o opinioni personali. La comunicazione si concentra sulla volontà di cooperazione tra le parti, lasciando aperta la possibilità di future iniziative congiunte.