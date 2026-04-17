Iran annuncia la riapertura di Hormuz Piano Ue contro crisi

L’Iran ha annunciato che riaprirà lo Stretto di Hormuz, una delle principali vie di passaggio marittimo per il commercio internazionale. La notizia viene comunicata in un momento in cui le tensioni nella regione avevano generato preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte commerciali. Contestualmente, l’Unione Europea ha presentato un piano per affrontare la crisi economica legata alle recenti tensioni e alle interruzioni nel traffico marittimo.

L’annuncio dell’Iran della riapertura dello Stretto di Hormuz fa tirare un sospiro di sollievo all’economia mondiale, provata da settimane di stallo. Servizio di Federico Plotti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran annuncia la riapertura di Hormuz. Piano Ue contro crisi Iran annuncia la riapertura di Hormuz. Piano Ue contro crisi Notizie correlate L’Iran annuncia la riapertura dello stretto di HormuzIl 17 aprile il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz in seguito all’entrata in vigore di... Iran, Trump annuncia riapertura stretto di HormuzAlle 23 di ieri sera è entrato in vigore il cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Accordo Usa-Iran, due settimane di tregua legata a riapertura Hormuz: si riparte dai 10 punti, ecco cosa prevedono; Trump annuncia un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran, subordinato alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Teheran, continua ad attaccare strutture energetiche nel Golfo e non ha interesse a porre fine alla guerra. Collegamento con Mariano Giust; Trump annuncia una tregua di due settimane con l'Iran ma apra subito Hormuz, la mossa della debolezza Usa; Guerra in Iran, Trump annuncia una tregua di due settimane. Iran annuncia l’apertura di Hormuz dopo la tregua in Libano. Volenterosi: Inghilterra e Francia guideranno missione pacifica nello StrettoIn linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco (l ... tpi.it L'Iran riapre Hormuz, Trump ringrazia: Accordo molto vicino. Versioni discordanti, verso negoziati domenicaIl ministro Araghchi annuncia la via libera per il restante periodo della tregua, filtrano indiscrezioni sul nuovo round di trattative. E il ... huffingtonpost.it Stretto di Hormuz, Iran annuncia riapertura temporanea: le ultime - facebook.com facebook Cessate il fuoco tra Israele e Libano. Iran annuncia l’apertura di Hormuz dopo la tregua. Trump ancora contro la Nato: “Stia alla larga dallo Stretto” - leggi x.com