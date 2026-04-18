Bozza Ue contro la crisi energetica piano d' azione per misure Green

L'Unione Europea ha elaborato una bozza di piano d'azione dedicato alle misure verdi per affrontare la crisi energetica. Tra le proposte, si prevede la sostituzione del petrolio e del gas con energie pulite prodotte localmente. Questa strategia mira a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. La proposta intende favorire un incremento dell’autonomia energetica attraverso fonti rinnovabili.

La "sostituzione del petrolio e del gas" con "energie pulite prodotte localmente" si è dimostrata una misura "efficace" nel contrastare "l'aumento dei prezzi dell'energia" e nel ridurre la "dipendenza" dalle importazioni. "Nel breve termine", è dunque possibile "ottenere vantaggi significativi in tutti i settori grazie all'elettrificazione, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla diffusione accelerata delle tecnologie pulite". Lo scrive la Commissione Europea nella bozza dell'AccelerateEu, il piano messo a punto per reagire allo shock energetico causato dalla guerra in Iran.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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