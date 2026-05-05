Ue | in Italia il made in Europe suscita consensi ma fiducia è ancora miraggio

In Italia, la maggior parte delle persone si mostra scettica nei confronti dell’Unione Europea, con oltre l’81% che esprime un sentimento negativo. Tuttavia, la percezione cambia quando si parla di prodotti etichettati come Made in Europe, che ottengono un consenso positivo del 65,6%. Questa differenza evidenzia come l’interesse verso i prodotti europei possa influenzare le opinioni sulla coesione tra gli stati membri, anche se la fiducia generale nell’Unione resta ancora fragile.

(Adnkronos) – Le conversazioni sull’Unione Europea sono ancora caratterizzate da un sentiment negativo per l’81,6% degli italiani, ma il Made in Europe ribalta la percezione con un 65,6% di sentimenti positivo. È quanto emerge dalla ricerca SocialCom, realizzata con la piattaforma SocialData, che verrà presentata mercoledì 6 maggio, alle ore 17:30 al Parlamento Europeo di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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