’Ue evitato il collasso per concerie e pelle’

Le concerie e il settore della pelle in Europa sono riusciti ad evitare il collasso grazie a un lavoro congiunto tra l’Associazione Italiana Conciatori e altre organizzazioni del continente. La collaborazione tra le parti ha portato a risultati concreti, secondo quanto riferito dai rappresentanti dell’associazione nel corso di un incontro a Santa Croce sull’Arno. La notizia è stata diffusa tramite comunicati ufficiali delle associazioni coinvolte.

SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa) "Un grande risultato, frutto del gioco di squadra dell’ Associazione Italiana Conciatori e delle altre associazioni europee. Il regolamento sulla deforestazione manterrà tutta la sua forza ed efficacia, ma abbiamo evitato un’ingiustizia e soprattutto il rischio di un collasso irreversibile per il mondo delle concerie e della pelle, un distretto di eccellenza di livello internazionale". Lo dichiara in una nota l’europarlamentare Pd Dario Nardella (nella foto a sinistra), verso l’esclusione dal regolamento Ue sulla deforestazione. La Commissione europea ha presentato un pacchetto di semplificazione e revisione del Regolamento Ue sulla deforestazione (Eudr), con l’obiettivo di accompagnarne l’entrata in vigore prevista entro il 30 dicembre 2026.🔗 Leggi su Lanazione.it

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